Svaligiano una casa a Monte San Vito | Rolex oro e gioelli ritrovati in un campo da un agricoltore

Un agricoltore, durante un controllo di routine nei campi di Monte San Vito, ha trovato un sacco abbandonato contenente diversi orologi, bracciali e collane. La scoperta è avvenuta in un'area agricola della zona, dove sono stati rinvenuti anche alcuni gioielli in oro e un orologio di marca Rolex. Le forze dell'ordine sono intervenute per esaminare il materiale e verificare l'origine dei beni ritrovati.

MONTE SAN VITO Esce nei campi per un controllo di routine e si imbatte in un sacco abbandonato con alcuni orologi, bracciali e collane, lasciati a terra tra le zolle. Una scoperta inattesa, avvenuta nella mattinata del Primo Maggio, che si è tradotta in gesto solidale: l’imprenditore agricolo Lorenzo Mosci non ha toccato nulla e ha avvisato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Morro d’Alba, che hanno recuperato gli oggetti e avviato gli accertamenti per risalire alla provenienza. Gli orologi, tra cui alcuni Rolex di valore, erano stati abbandonati dopo un furto, probabilmente nel tentativo di allontanarsi in fretta dall’abitazione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Svaligiano una casa a Monte San Vito: Rolex, oro e gioelli ritrovati in un campo da un agricoltore Notizie correlate Monte San Vito e Camerata senza sportelli bancari: mobilitazioneA Borghetto la mobilitazione contro lo smantellamento dei servizi bancari la quale proseguirà nei prossimi giorni a Camerata Picena. Caduta da una scala in azienda: agricoltore ferito a San Benedetto Po? Cosa sapere Un agricoltore di 33 anni cade da una scala a San Benedetto Po il 30 aprile. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Svaligiano una casa a Monte San Vito: Rolex, oro e gioelli ritrovati in un campo da un agricoltore; Raduno Harley, chiusura col botto a Senigallia: 120mila presenze, riders in massa da Germania, Portogallo e Regno Unito. Svaligiano una casa a Monte San Vito: Rolex, oro e gioelli ritrovati in un campo da un agricoltoreMONTE SAN VITO Esce nei campi per un controllo di routine e si imbatte in un sacco abbandonato con alcuni orologi, bracciali e collane, lasciati a terra tra le zolle. Una scoperta ... ilmattino.it Monte San Vito, incendio di un capanno agricolo (adiacente a una casa): in fiamme macchine e attrezzatureMONTE SAN VITO I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Monte San Vito per l'incendio di un capanno agricolo adiacente ad un'abitazione. corriereadriatico.it Open Day! Borghetto di Monte San Vito Borghetto di Monte San Vito. In un contesto tranquillo e riservato di sole quattro unità abitative, proponiamo appartamento al primo ed ultimo piano con soggiorno, cucina a vista, due camere, mansarda abitabile con sec - facebook.com facebook