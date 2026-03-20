A Monte San Vito e Camerata Picena le filiali bancarie sono prive di sportelli. A Borghetto si è svolta una mobilitazione contro la riduzione dei servizi bancari, che continuerà anche nei prossimi giorni a Camerata Picena. La protesta coinvolge i residenti delle due località e si concentra sulla mancanza di servizi finanziari nelle rispettive aree.

A Borghetto la mobilitazione contro lo smantellamento dei servizi bancari la quale proseguirà nei prossimi giorni a Camerata Picena. Al centro del dibattito, la decisione della Bcc di Ancona e Falconara Marittima di chiudere, il prossimo giugno, le filiali di Monte San Vito e Camerata Picena. Un annuncio che ha innescato una mobilitazione trasversale, promossa da due ex amministratori dell’istituto contrari a una scelta che penalizzerebbe soci e residenti. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato numerosi soci, è emersa la volontà di portare la questione direttamente in assemblea per chiedere il mantenimento di un hub bancario in entrambi i comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monte San Vito e Camerata senza sportelli bancari: mobilitazione

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