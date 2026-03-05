Si schianta all' alba in via Emilia poi prende a calci e pugni i carabinieri che cercano di aiutarlo | 35enne arrestato

All'alba, un uomo di 35 anni si è schiantato con la propria auto in via Emilia e, successivamente, ha aggredito con calci e pugni i carabinieri intervenuti per soccorrerlo. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato il 35enne, ritenuto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante l’intervento. L’arresto è stato confermato nelle ultime ore.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 35enne italiano ritenuto il presunto responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nell'ambito della stessa attività investigativa il 35enne è anche stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per essersi rifiutato di sottoporsi ai test per la verifica della guida in stato di ebrezza. L'episodio si è verificato all'alba del 1° marzo, intorno alle 5 del mattino. Una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile è intervenuta lungo la Via Emilia, inviata dalla Centrale Operativa per prestare soccorso a una persona coinvolta in un incidente stradale.