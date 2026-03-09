Calci pugni e morsi ai carabinieri alla Segavecchia | un arresto

Durante la festa della Segavecchia a Forlimpopoli, sabato sera, si sono verificati alcuni momenti di tensione che hanno coinvolto diversi partecipanti. In particolare, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri con calci, pugni e morsi. La scena ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e condurre l’arresto. La festa si è poi svolta senza ulteriori incidenti.

Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 9 marzo 2026 – Se la giornata di ieri è filata liscia, tra l’entusiasmo generale, sabato sera alla festa della Segavecchia a Forlimpopoli ci sono stati invece momenti di forte tensione. Un 21enne è stato arrestato dopo aver reagito con violenza al tentativo di identificazione e tre carabinieri hanno riportato lesioni con una prognosi di sette giorni ciascuno. L’episodio si è verificato nei pressi di un bar, durante i servizi di ordine pubblico predisposti per la manifestazione. Dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri. Secondo quanto riferito dall’ Unione Sindacale Italiana Carabinieri, i militari sono intervenuti per identificare un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

