A Monopoli vivono molte persone anziane, con oltre 19 individui che hanno raggiunto i 100 anni o più. La città conta circa 49.000 abitanti, e tra questi, 14 sono donne e 5 sono uomini centenari. Questi numeri indicano una presenza significativa di ultracentenari rispetto alla popolazione totale. A fine anno, il numero potrebbe aumentare ulteriormente. La longevità è uno dei tratti distintivi di questa comunità, che si distingue per la lunga vita dei suoi residenti.

A Monopoli si vive bene e a lungo. A testimoniarlo sono i numeri: su una popolazione che sfiora 49mila abitanti, la città conta attualmente 19 centenari (di cui 14 donne e 5 uomini) e a fine anno potrebbero essere molti di più. Il primato assoluto di questa classifica è di Cosimo Aprile che ha toccato quota 106 anni e per l'occasione il sindaco Annese ha voluto rendergli omaggio di persona e sempre con la stessa promessa di sempre: "Ci vediamo il prossimo anno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Monopoli è la città della longevità: sono oltre 19 gli ultracentenari

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