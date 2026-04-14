Gli integratori a base di sirtuine sono davvero il segreto della longevità? Parola all’esperto
Negli ultimi anni, il termine “sirtuine” si è diffuso nel linguaggio della nutrizione, spesso associato alla salute e alla possibilità di vivere più a lungo. La discussione su questi integratori è diventata più frequente, con molte persone interessate a scoprire se possono davvero influenzare il processo di invecchiamento o migliorare il benessere generale. A questo proposito, sono stati coinvolti esperti che hanno fornito chiarimenti e approfondimenti sulla questione.
Negli ultimi anni il termine “ sirtuine ” è entrato sempre di più nel vocabolario della nutrizione, soprattutto per quanto riguarda il tema della salute e della longevità. Molti studi hanno evidenziato come la cosiddetta Sirt Diet possa essere una strategia utile per gli effetti anti-aging e possa funzionare come interruttore biologico capace di rallentare i processi di invecchiamento. Ma quanto c’è di vero dietro tutto ciò? Le sirtuine non sono altro che una famiglia di enzimi coinvolti nella regolazione del metabolismo, nella riparazione del DNA e della lotta allo stress ossidativo. La più studiata è la SIRT1, che sembra attivarsi proprio in condizioni di restrizioni caloriche, offrendo benefici a livello metabolico.🔗 Leggi su Dilei.it
Gli integratori ai peptidi di collagene possono potenziare la skincare dall’interno. Ma cosa aspettarsi davvero, in termini di efficacia? Parola all'espertaNon è solo questione di creme: per vedere davvero una differenza sulla qualità della pelle, migliorandone tono, compattezza, luminosità ed...
Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’espertoLa primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi...