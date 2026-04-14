Gli integratori a base di sirtuine sono davvero il segreto della longevità? Parola all’esperto

Negli ultimi anni, il termine “sirtuine” si è diffuso nel linguaggio della nutrizione, spesso associato alla salute e alla possibilità di vivere più a lungo. La discussione su questi integratori è diventata più frequente, con molte persone interessate a scoprire se possono davvero influenzare il processo di invecchiamento o migliorare il benessere generale. A questo proposito, sono stati coinvolti esperti che hanno fornito chiarimenti e approfondimenti sulla questione.

Negli ultimi anni il termine “ sirtuine ” è entrato sempre di più nel vocabolario della nutrizione, soprattutto per quanto riguarda il tema della salute e della longevità. Molti studi hanno evidenziato come la cosiddetta Sirt Diet possa essere una strategia utile per gli effetti anti-aging e possa funzionare come interruttore biologico capace di rallentare i processi di invecchiamento. Ma quanto c’è di vero dietro tutto ciò? Le sirtuine non sono altro che una famiglia di enzimi coinvolti nella regolazione del metabolismo, nella riparazione del DNA e della lotta allo stress ossidativo. La più studiata è la SIRT1, che sembra attivarsi proprio in condizioni di restrizioni caloriche, offrendo benefici a livello metabolico.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gli integratori a base di sirtuine sono davvero il segreto della longevità? Parola all’esperto Gli integratori ai peptidi di collagene possono potenziare la skincare dall’interno. Ma cosa aspettarsi davvero, in termini di efficacia? Parola all'espertaNon è solo questione di creme: per vedere davvero una differenza sulla qualità della pelle, migliorandone tono, compattezza, luminosità ed... Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’espertoLa primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi...