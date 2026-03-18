Sei anni dopo, Bergamo rinnova il ricordo delle oltre 6.000 vittime del Covid-19 con un momento commemorativo. La città si raduna per onorare chi ha perso la vita durante la pandemia e ricorda l’immagine delle bare trasportate lungo le strade. La cerimonia si svolge nel rispetto della memoria collettiva e coinvolge cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Bergamo, 18 marzo 2026 – L’immagine rimasta ormai impressa dell’immaginario collettiva della lunga fila di camion che il 18 marzo di sei anni fa trasportava per le vie della città le bare delle persone morte. In tutta la provincia di Bergamo, i morti per la pandemia di Covid-19 tra il 2020 e il 2023 sono stati 6.200. Lasciando dietro di sé sofferenze, famiglie distrutte e un ricordo indelebile. Quello stesso ricordo che oggi, come ogni anno, viene celebrato tra la città e i dintorni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. SEGUI LA DIRETTA VIDEO Commemorazione al cimitero. La giornata si apre si aprirà alle ore 10 al cimitero Monumentale, davanti alla chiesa di Ognissanti: si parte con la lettura della preghiera di Ernesto Olivero affidata agli studenti del liceo Mascheroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo non dimentica, sei anni dopo: la città ricorda gli oltre 6mila morti per Covid-19

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