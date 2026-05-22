Monopattini ' racing' malasanità nuovi ingressi nell' Ancona ed erosioni a Portonovo | le notizie della giornata in un minuto
Oggi le notizie principali riguardano diversi argomenti nella città di Ancona. Sono stati segnalati monopattini dedicati alle competizioni di velocità, mentre si sono verificati problemi legati alla gestione sanitaria, con un'associazione culturale che ha riferito di un caso in cui una donna con shock settico avrebbe dovuto attendere ore su una barella. Inoltre, ci sono state notizie sui nuovi ingressi nell'area di Ancona e su interventi di erosione nelle zone di Portonovo.
ANCONA - La malasanità torna a tenere banco tra le news in primo piano, con la segnalazione di un'associazione culturale che ha raccolto la testimonianza di un familiare di una donna che avrebbe atteso ore su una barella lungo la corsia con uno shock settico. Nel capoluogo di regione tiene banco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Stanley Tucci a Portonovo, chiude Electrolux e Vasco Rossi celebra Popsophia: le notizie della giornata (in un minuto)ANCONA - Dalla ribalta mondiale conquistata da Portonovo grazie a Stanley Tucci fino alla preoccupazione per i posti di lavoro a Cerreto d’Esi,...
Aggressione in via Flaminia, traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette: le notizie della giornata (in un minuto)ANCONA - Dalla violenza in strada ai traffici illeciti nel porto, passando per sanità e politica.
Monopattini, cambia tutto: da maggio scattano targa e polizza obbligatoriaDal prossimo 16 maggio per i monopattini elettrici in circolazione in Italia scatteranno nuovi obblighi destinati a cambiare in modo concreto le regole per chi utilizza questi mezzi nei centri urbani. ilgiornale.it
Monopattini, fine del Far West: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione. Scadenze, costi e multeNon è solo una questione di burocrazia, ma un cambio di paradigma che trasforma il monopattino da giocattolo tecnologico a veicolo a tutti gli effetti. Dal 16 maggio 2026, dopo mesi di rinvii e attese ... panorama.it