Stanley Tucci a Portonovo chiude Electrolux e Vasco Rossi celebra Popsophia | le notizie della giornata in un minuto

Oggi le notizie principali includono la presenza di Stanley Tucci a Portonovo, che ha attirato l’attenzione di molti, e la decisione di Electrolux di chiudere uno stabilimento. A Cerreto d’Esi si registra invece una preoccupazione riguardo ai posti di lavoro. Inoltre, si segnala un incidente che ha coinvolto una famiglia e il risultato di uno studente di Ancona alle Olimpiadi della Matematica.

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