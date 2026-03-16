Jazz alla Sala Laudamo | arriva Tony Canto con Anima
Il jazz torna alla Sala Laudamo con l'esibizione di Tony Canto che presenta il suo progetto intitolato
Torna il Jazz alla Sala Ludamo. La rassegna proseguirà il 19 marzo alle ore 21 con Anima di Tony Canto. In concerto Tony Canto voce e chitarra; Dino Rubino pianoforte; Enzo Zirilli batteria e percussioni; Marco Bardoscia contrabbasso. "Il nuovo progetto live di Tony Canto nasce dal desiderio di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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