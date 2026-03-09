Giovedì 12 marzo alle 21 si terrà un concerto di jazz alla Sala Laudamo, con la performance di Franco Presti e il suo Nonstandard Quartet. La serata fa parte della rassegna Jazz alla Sala Laudamo, che prosegue con questo evento. La musica dal vivo si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e sarà aperta al pubblico interessato.

Proseguirà giovedì 12 marzo alle 21 la Rassegna Jazz alla Sala Laudamo. In concerto Franco Presti – Nonstandard Quartet. Sul palco: Franco Presti chitarra; Luca Aletta pianoforte; Giuseppe Formica contrabbasso; Alessandro Borgia batteria. Non mancano alcune composizioni originali del band leader, crossover tra jazz, fusion e canzone, come è tipico del suo comporre senza vincoli di genere. I suoi compagni di viaggio sono musicisti altrettanto eclettici e di grandissima esperienza e carriera; sarà una bella e coinvolgente conversazione musicale", si legge nella presentazione ufficiale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Jazz alla Sala Laudamo: in concerto Michele Bozza e Max Gallo Quartet

Leggi anche: L’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia: Stjepko Gut Quartet alla Sala Laudamo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sala Laudamo

Discussioni sull' argomento Jazz alla Sala Laudamo: in concerto Michele Bozza e Max Gallo Quartet il 5 marzo 2026; Festa della Donna 2026 a Messina: eventi e idee per domenica 8 marzo; Jazz tra maestro e allievo: Bonafede e Coglitore incantano il Palacultura con un concerto fuori dagli schemi.

Teatro, musica, danza e impegno civile l’8 marzo nell’evento della Sala LaudamoDomenica 8 marzo, a partire dalle ore 17:00, la Sala Laudamo di Messina ospiterà un pomeriggio finalizzato a celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Un viaggio intenso tra teatro, musica, da ... messinasportiva.it

Teatro, musica, danza e impegno civile l’8 marzo nell'evento della Sala Laudamo x.com

Messina, “I diritti non si ereditano, si esercitano”: l’8 marzo evento corale alla Sala Laudamo - facebook.com facebook