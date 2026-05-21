Milano, 21 maggio 2026 - La seconda stagione di ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’ - lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine arriva da giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su Now. Dal 26 maggio tutti i martedì in replica anche in chiaro in Prima serata su Tv8 - ha preso avvio e lo ha fatto con un gruppo di 12 nuovi partecipanti. Come funziona. Cosa cambia. La prima missione. La guida. Le prime tentazioni. La lezione di Chiara. La prima discussione. Come funziona. Le regole sono semplici: non esistono eliminati. I 12 componenti della Compagnia delle Tentazioni che hanno cominciato questa seconda edizione di ‘Money Road’, a meno di defezioni in corsa, saranno gli stessi che la concluderanno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Money Road, le tentazioni della prima puntata: chi ha ceduto e la lezione di Chiara. Riccardo abbandona subito

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