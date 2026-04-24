Durante un incontro alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha risposto in modo evasivo a una domanda sul possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio, se l’Iran dovesse ritirarsi dalla competizione. Ha affermato di non averci ancora riflettuto molto, lasciando intendere che la questione non sia tra le sue priorità. Nel frattempo, un commentatore ha commentato che i tifosi italiani si meritano di partecipare alla manifestazione sportiva.

“Non ci sto pensando più di tanto.lasciatemici riflettere un pò”. Ha risposto così alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad una domanda su un eventuale ripescaggio dell’Italia in vista dei Mondiali di calcio a giugno, nel caso in cui l’Iran non dovesse partecipare. Un tema che tiene banco da giorni, visto che gli Stati Uniti sono sede ospitante dei Mondiali di calcio con Messico e Canada. “Mi sono solo limitato a suggerire questa soluzione al presidente Trump, che ama l’Italia moltissimo, e a King Gianni (come il Tycoon chiama il presidente Fifa Gianni Infantino, ndr). Saranno loro a decidere”. Così in un’intervista al Corriere della Sera, Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump per le partnership mondiali, parlando della proposta di sostituire ai prossimi Campionati del mondo di calcio l’Iran con l’Italia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump parla del ripescaggio: “Italia ai Mondiali? Lasciatemi riflettere”. Zampolli: “I tifosi azzurri se lo meritano”

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