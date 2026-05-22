Mondiali le 5 nazionali di calcio che si ribellano alla Uefa | Così la riforma delle qualificazioni ci taglia fuori Cosa cambia dal 2028

Cinque nazionali di calcio hanno annunciato di opporsi alle nuove regole stabilite dalla UEFA per le qualificazioni ai Mondiali a partire dal 2028. La riforma prevede l'eliminazione della Nations League e delle tradizionali qualificazioni europee, sostituendole con un sistema simile alla Champions League, composto da due grandi leghe. Questa modifica, secondo le squadre coinvolte, rischia di escludere alcune nazionali dai percorsi di qualificazione, modificando drasticamente il modo in cui si accede alla fase finale del torneo internazionale.

Addio alla Nations League e alle qualificazioni europee come le conosciamo oggi. Dal 2028 si passa un formato stile Champions League, con due maxi leghe. È quanto ha deciso il Comitato Esecutivo della Uefa, riunitosi a Istanbul il 20 maggio. Una vera e propria rivoluzione per il calcio europeo per nazionali. La riforma prevede la creazione di una struttura a due livelli: due leghe, una composta dalle 36 squadre più forti, l’altra dalle rimanenti 18 nazionali. Se l’obiettivo del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, è chiaro, cioè aumentare il livello e il valore commerciale delle partite, altrettanto evidente è la protesta dei tifosi di cinque piccoli Stati, che con questa rivoluzione vedono negato il principio di uguaglianza tra nazionali. 🔗 Leggi su Open.online

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