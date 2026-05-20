La Uefa ha approvato un nuovo sistema di qualificazione che entrerà in vigore dopo gli Euro 2028. La modifica riguarda il percorso delle squadre nazionali nelle competizioni di Nations League e nelle fasi di qualificazione ai prossimi Europei e Mondiali. Questa novità interesserà le modalità di accesso e le fasi di qualificazione, con un nuovo modello che si ispira allo stile delle competizioni di club come la Champions League. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente europeo.

La Uefa ha approvato un nuovo sistema, che entrerà in vigore dopo gli Euro 2028, modificando il percorso in Nations League e di qualificazione agli Europei e Mondiali per le Nazionali. La riforma nasce per cercare di rendere le competizioni più equilibrate e aumentare il valore commerciale e sportivo. Il nuovo sistema per Europei e Mondiali della Uefa. La novità prevede che dal 2028 le qualificazioni europee siano organizzate in una struttura a livelli, direttamente collegata alla Nations League. Il sistema dovrebbe richiamare a quella che è la nuova Champions League. Nella League 1, composta da 36 squadre di Leghe A e B della Nations League, verranno creati tre gruppi da 12 squadre ciascuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Nazionali in stile Champions, il nuovo sistema della Uefa per le qualificazioni a Europei e Mondiali

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