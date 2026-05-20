La UEFA ha annunciato un cambiamento nel formato delle qualificazioni per i prossimi campionati europei e mondiali. La novità riguarda anche la struttura della Nations League e le modalità di accesso alle fasi finali dei tornei internazionali. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dai prossimi cicli di qualificazione, modificando le modalità di qualificazione delle nazionali nazionali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso un aggiornamento delle norme e dei regolamenti UEFA.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nuova era per le qualificazioni: la UEFA annuncia il cambio di format per Europei e Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La UEFA cambia il format delle qualificazioni a Mondiali e Europei: ora sarà ancora più difficileLa Uefa ha modificato il format delle qualificazioni a Mondiali ed Europee di fatto copiando la fase a campionato della Champions League.

La UEFA potrebbe cambiare il format per le qualificazioni agli Europei copiando la Nations LeagueUn nuovo modello di qualificazione basato sulla Nations League potrebbe farsi largo dopo Euro 2028: la UEFA vuole cambiare il percorso delle...

I fan dell'Eurovision stanno perdendo il contatto con i gusti del pubblico generale? reddit

Qualificazioni Mondiali basket femminile: i roster per San JuanLe qualificazioni al Mondiale femminile di basket si svolgeranno a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17 marzo. In campo, sei nazionali si contenderanno i posti per la fase finale in Germania: Italia, ... it.blastingnews.com

Sogno Mondiale, la Nazionale femminile a Portorico per le qualificazioni. Ecco le convocateSono 14 le atlete convocate: in 12 partiranno poi per San Juan. Il nucleo principale arriva dalle due corazzate Schio e Venezia. Dal Famila: Jasmine Keys, Costanza Verona, Olbis Andrè, Cecilia ... gazzetta.it