Celiachia salute e inclusione sociale | a Como un confronto tra istituzioni medici e cittadini

Nella Pinacoteca Civica di Como si è tenuto un incontro dedicato alla celiachia, con l’obiettivo di affrontare i temi legati alla salute, all’inclusione sociale e alla qualità della vita delle persone celiache. L’evento, inserito nella Settimana della Celiachia, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, medici e cittadini, che hanno discusso delle sfide e delle esigenze legate a questa condizione.

Un pomeriggio dedicato alla salute, all’inclusione e alla qualità della vita delle persone celiache. Nella cornice della Pinacoteca Civica di Como si è svolto l’incontro “Celiachia e rilevanza sociale: salute, inclusione e territorio”, promosso nell’ambito della Settimana della Celiachia e capace.🔗 Leggi su Quicomo.it

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