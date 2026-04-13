Roma terrore a San Lorenzo | molesta i passanti e danneggia auto in piazza dei Siculi arrestato 25enne

A San Lorenzo, nel cuore della città, un giovane di origini somale è stato arrestato dopo che si sono susseguite diverse segnalazioni da parte di passanti che segnalavano comportamenti molesti e danni alle autovetture in piazza dei Siculi. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per fermare il ragazzo, che ha opposto resistenza e riportato lesioni a un ufficiale durante le operazioni di arresto.

Un arresto è stato effettuato nel quartiere San Lorenzo di Roma, dove un giovane di origini somale è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto dopo numerose segnalazioni dei residenti, che avevano denunciato comportamenti molesti e atti di danneggiamento da parte dell’uomo. Le segnalazioni dei residenti e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane era già noto agli abitanti del quartiere San Lorenzo, che avevano più volte condiviso sui social network immagini che lo ritraevano armato di taglierino. Secondo quanto riportato, l’uomo era solito danneggiare auto in sosta e molestare i passanti con continue richieste di denaro.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, terrore a San Lorenzo: molesta i passanti e danneggia auto in piazza dei Siculi, arrestato 25enne Ubriaco molesta i passanti, si scaglia contro l'edicola di piazza Costa e minaccia i poliziotti: arrestatoUn cittadino di nazionalità russa è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura di Ravenna con le accuse di resistenza a pubblico... Roma, emergenza a San Lorenzo: l'aggressore dei passanti resta liberoStava accompagnando il figlio dall'oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce...