Il centrocampista croato si prepara a tornare in campo meno di un mese dopo aver subito una frattura allo zigomo e aver subito un intervento chirurgico. Ha dichiarato di essere pronto al rientro, anche se la decisione finale spetta all’allenatore. Durante un’intervista a SportMediaset, ha scherzato sul suo ruolo in campo, dicendo di essere in maschera per la Champions, ma di non essere un supereroe. Ha inoltre espresso il suo affetto per Milano e il desiderio di tornare presto disponibile.

Quasi 41 anni, uno zigomo fratturato e tanta voglia di Milan. Luka Modric è già pronto: a meno di un mese dal fortuito scontro con Locatelli nel corso del match contro la Juve e dalla conseguente operazione, il croato si cala la mascherina (protettiva) e si prepara già a scendere in campo. Con il Cagliari sarà regolarmente a disposizione, come ha spiegato ai microfoni di SportMediaset: "Sono già tornato ad allenarmi con la squadra e sono pronto: ho molta voglia di giocare e mi sto già abituando alla maschera. Ovviamente poi a decidere sarà il mister". Già, Allegri, uno dei motivi che lo ha spinto a dire sì al Milan la scorsa estate: "Sono in ottimi rapporti con lui, come con i compagni e con tutto il club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric: "In maschera per la Champions, ma non sono un supereroe! Futuro? Adoro Milano e..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, miracolo Modri? per la Champions: i dettagli della maschera per il rientro contro il CagliariL'infortunio subito durante l'ultimo Milan-Juventus e la conseguente operazione – il 27 aprile scorso – per la frattura complessa dello zigomo...

Milan, Modric: “Mi sento bene, col Cagliari rientro. Futuro? Sono molto contento a Milano”Dopo un lungo periodo di assenza dovuto all'infortunio rimediato contro la Juventus, Luka Modric è pronto a scendere in campo.

Modric vuole dare una mano al Milan. Una maschera per averlo a disposizione a GenovaIl Milan sta vivendo un momento a dir poco complicato, con 5 sconfitte subite nelle ultime 8 partite che hanno portato i rossoneri a mettere a serio rischio la qualificazione per la prossima Champions ... tuttomercatoweb.com

Modric in aiuto di Allegri: esami e maschera protettiva per esserci col GenoaSarà un caso, ma le due sconfitte consecutive del Milan contro Sassuolo e Atalanta sono arrivate senza Luka Modric in campo. Il campione croato si è infortunato (frattura dello zigomo) in un duro scon ... msn.com