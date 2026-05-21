Milan miracolo Modri? per la Champions | i dettagli della maschera per il rientro contro il Cagliari

Il centrocampista croato ha ripreso gli allenamenti dopo l'intervento allo zigomo e sta lavorando per tornare in campo in vista della prossima partita. Nella seduta odierna ha indossato una maschera protettiva, che lo aiuterà a proteggere l'area trattata durante il recupero. La sua presenza contro il Cagliari è in dubbio e sarà decisa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff medico e alle sensazioni del giocatore. La squadra si prepara per la sfida di campionato con un occhio alle condizioni dell’atleta.

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