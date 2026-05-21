Milan miracolo Modri? per la Champions | i dettagli della maschera per il rientro contro il Cagliari
Il centrocampista croato ha ripreso gli allenamenti dopo l'intervento allo zigomo e sta lavorando per tornare in campo in vista della prossima partita. Nella seduta odierna ha indossato una maschera protettiva, che lo aiuterà a proteggere l'area trattata durante il recupero. La sua presenza contro il Cagliari è in dubbio e sarà decisa nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff medico e alle sensazioni del giocatore. La squadra si prepara per la sfida di campionato con un occhio alle condizioni dell’atleta.
L'infortunio subito durante l'ultimo Milan-Juventus e la conseguente operazione – il 27 aprile scorso – per la frattura complessa dello zigomo sinistro sembrava aver messo fuori causa Luka Modric fino a fine stagione. Come lo farà? Semplice, con una speciale mascherina protettiva per il volto, già intravista nel corso degli ultimi allenamenti a Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fornito tutti i dettagli sulla sua composizione tecnica. Si tratta di una mascherina di appena 150 grammi di peso, di colore nero, dotata al suo interno di materiale antiscivolo per aderire perfettamente al volto del Pallone d'Oro 2018. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Luka Modri Masterclass | Pure Midfield Control
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