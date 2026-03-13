Durante il World Legends Padel Tour 2026, l'ex attaccante del Milan ha commentato il lavoro di Allegri, definendolo grande. Ha inoltre sottolineato l'importanza di Leao per la squadra. Le sue parole si sono concentrate sulle prestazioni della formazione e sui singoli giocatori, senza approfondire motivazioni o cause. L’intervento si è concluso con un commento sulla rilevanza del portoghese nel gruppo.

Su Allegri: “Allegri sta facendo un grande lavoro perché ha fatto una squadra competitiva, ha portato cambiamenti. Ha dato un assetto tecnico alla squadra giocando in questo modo che a lui piace. La squadra l’ha preso in modo positivo. Poi, a qualcuno piace e a qualcuno no. Ho visto una squadra, soprattutto al derby, carica, positiva, che ha una bella energia dentro. È un bel segno”. Hai parlato con Modric. Hai provato a convincerlo di rinnovare un altro anno con il Milan? “Queste cose devono farle i dirigenti del Milan (sorride, ndr). Io ho parlato della sua esperienza qua. Gli piace la piazza, gli piacciono i tifosi. I tifosi del Milan sono meravigliosi, spingono la squadra e danno un’energia pazzesca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Shevchenko: “Allegri sta facendo un grande lavoro. Leao? Importante per la squadra”

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