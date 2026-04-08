Il ministro dello sport ha commentato il lavoro del tecnico in carica alla squadra di club, definendolo un grande allenatore e sottolineando i risultati ottenuti. Tuttavia, non sono state fornite indicazioni chiare sulla possibile candidatura dell’ex tecnico alla guida della nazionale o sui candidati per la presidenza della federazione calcistica. Anche sulle riforme necessarie per il calcio italiano, il ministro ha mantenuto un tono vago, senza dettagli specifici.

Dice e non dice, Abodi. Su Conte papabile ct della Nazionale, su Malagò papabile Presidente della Federcalcio, sulle riforme da attuare per evitare un altro tracollo del calcio italiano. “ Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Poi sarà lui, il presidente De Laurentiis, la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri”, dice il ministro dello Sport all’Agenzia Dire alla Camera dei deputati. “Se mi convince l’idea di un allenatore part-time per la Nazionale, cioè di club e di Nazionale? Io ho sempre un’opinione, non per presunzione, ma perché non riesco a non pensare, ma so quando mi devo fermare con le opinioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Conte ct? E’ un grande allenatore, a Napoli sta facendo un lavoro straordinario”

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Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, dice la sua sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Il Ministro ha speso belle parole per l'allenatore leccese, ma ha confermato come la decisione spetterà in primis al Na - facebook.com facebook

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