In questa fase, l'allenatore ha scelto di rimanere nella città, senza lasciare l’incarico. I proprietari del club stanno analizzando attentamente le ragioni di questa decisione e stanno valutando le proposte future legate alla guida tecnica della squadra. Le decisioni sono state prese in seguito a incontri tra le parti, mentre i Rivetti stanno considerando vari aspetti prima di definire eventuali sviluppi. La situazione resta sotto osservazione, con le parti impegnate a chiarire i prossimi passi.

? Punti chiave Perché Sottil ha deciso di non lasciare Modena in questi giorni?. Quali criteri stanno usando i Rivetti per valutare la motivazione del tecnico?. Chi sono i nomi che circolano come alternative in caso di addio?. Quanto costerebbe alla società interrompere il rapporto con l'attuale allenatore?.? In Breve La famiglia Rivetti valuta la stabilità dopo tre allenatori tra Bianco, Bisoli e Mandelli.. Nomi come Davide Nicola e Catellani circolano come possibili alternative tecniche.. Decisione definitiva attesa entro la prossima settimana dopo colloqui di sette giorni.. Eventuale addio di Sottil comporterebbe costi economici rilevanti per il club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, Sottil resta in città: i Rivetti valutano il progetto futuro

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