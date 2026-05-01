A Modena, l’allenatore ha rivolto un appello ai suoi giocatori, chiedendo di coinvolgere tutta la città nel match. Il derby, che si gioca tra due squadre della stessa regione, è considerato uno degli incontri più attesi della stagione per vari motivi. Sottil ha dichiarato che si tratta di una partita di grande rilevanza, chiamando i suoi a dare il massimo in questa occasione.

Il derby. Mai forse così atteso come questo, per una infinità di motivi. E Andrea Sottil lo sa, e non ne nasconde l’importanza: "Questa partita è ‘la partita’. Un derby è sempre una gara speciale, che va al di là della classifica e delle condizioni delle due squadre. Qui si azzera tutto. Di sfide così ne ho giocate tante da calciatore e da allenatore, ad esempio un bel Pisa-Livorno. Siamo consapevoli della doppia valenza che avrà questa partita con la Reggiana. Sentiamo il grande trasporto della città, in questa settimana ho detto ai ragazzi che in campo dobbiamo portare tutta Modena, perchè vogliamo regalare e regalarci una gioia. Sarà una partita scorbutica, tosta, ma noi daremo battaglia per cento minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Modena. Sottil ha catechizzato i suoi ragazzi: "Dobbiamo portare tutta la città in campo»

Notizie correlate

Donna violentata a Modena, l’avvocato: “Ha seguito la sua vittima, ha studiato i suoi movimenti per poi aggredirla”Lo stupro lo scorso agosto, attribuite allo stesso autore anche due tentate violenze.

Modena-Spezia: Sottil punta su resilienza e ritornoLa sfida imminente tra Modena e Spezia, in programma allo stadio Braglia, segna un punto di svolta cruciale per entrambe le formazioni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: MODENA – REGGIANA, SOTTIL: DOBBIAMO PORTARE IN CAMPO TUTTA MODENA; Modena-Reggiana, assenze e probabili formazioni del derby del Secchia; MODENA CALCIO, AL LAVORO VERSO MONZA, SOTTIL RITROVA ZAMPANO; Modena, Sottil: Monza ottima squadra, ma sappiamo cosa fare.

Qui Modena. Sottil ha catechizzato i suoi ragazzi: Dobbiamo portare tutta la città in campo»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Modena here. Sottil lectured his players: We need to get the whole city on the pitch.The derby. Perhaps never has it been as eagerly anticipated as this one, for countless reasons. And Andrea Sottil knows it, and he ... sport.quotidiano.net

NIdiL CGIL Modena lo trovi qui https://www.cgilmodena.it/categorie/nidil/ - facebook.com facebook