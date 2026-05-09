Sottil loda la grinta dei giovani | il Modena punta sul futuro

Il tecnico del Modena ha elogiato l'impegno dei giovani, sottolineando l'importanza del talento del 2009 che ha esordito con lui in questa stagione. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Sersanti e Gliozzi, che potrebbero tornare in campo in vista dei playoff. La squadra si prepara a affrontare le sfide decisive, puntando sui giocatori più giovani e sull’esperienza degli altri componenti.

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?? Punti chiave Chi è il talento del 2009 che ha debuttato con Sottil? Come faranno Sersanti e Gliozzi a tornare in campo per i playoff? Perché la scelta di schierare i giovani non ha intaccato il morale? Quale strategia userà Sottil per affrontare la sfida decisiva contro Juve Stabia??? In Breve Esordio del giovane Fabbri (classe 2009) e ritorno di Sersanti e Gliozzi dopo l'infortunio. Matteo Cotali sottolinea il sesto posto ottenuto nonostante le 13 sconfitte stagionali. Pyythia resta fuor .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sottil loda la grinta dei giovani: il Modena punta sul futuro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Modena-Spezia: Sottil punta su resilienza e ritornoLa sfida imminente tra Modena e Spezia, in programma allo stadio Braglia, segna un punto di svolta cruciale per entrambe le formazioni. Modena, Sottil punta al derby: obiettivo sesta e festa per i tifosi? Cosa sapere Andrea Sottil prepara il Modena per il derby contro la Reggiana il 1 maggio 2026.