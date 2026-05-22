Modena Salim | Mi hanno fatto il malocchio L’avvocato | Era ossessionato dal lavoro

Da thesocialpost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, Salim El Koudri ha dichiarato di essere stato vittima di un malocchio, mentre il suo avvocato ha riferito che l’uomo era ossessionato dal lavoro. Durante un colloquio svolto poco dopo l’arresto, El Koudri ha affermato di essere nato in Italia e di considerarsi italiano. L’episodio in questione ha portato all’arresto e al successivo interrogatorio, nel corso del quale sono state raccolte le sue dichiarazioni.

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«Io in Italia sono nato, è il mio Paese, io sono italiano». È uno dei passaggi emersi dal colloquio tra Salim El Koudri e il suo legale, Fausto Gianelli, avvenuto nei giorni successivi all’arresto per il grave episodio avvenuto nel centro di Modena. «I miei genitori sono stranieri, io sono italiano». Secondo il racconto dell’avvocato, El Koudri avrebbe riflettuto sul proprio percorso personale e sul rapporto con la famiglia. «Io sono italiano e i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare», avrebbe detto il 31enne, aggiungendo di aver sentito il peso delle aspettative familiari e il dovere di realizzarsi professionalmente.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Modena, Salim: “Mi hanno fatto il malocchio”. L’avvocato: “Era ossessionato dal lavoro”
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