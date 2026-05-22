Un uomo ha raccontato di aver vissuto il lavoro come un’ossessione e di essere convinto di non trovarlo a causa di un malocchio. La conversazione si è svolta a Modena, il 22 maggio 2026, quando ha spiegato di aver pensato di essere perseguitato dagli italiani, ma di aver capito successivamente che la causa dei suoi problemi sarebbe legata a credenze popolari. La sua testimonianza ha aperto una discussione sulla percezione della sfortuna e delle credenze superstiziose in relazione alla difficile ricerca di occupazione.

Modena, 22 maggio 2026 – "Più che sentirsi perseguitato dagli italiani, mi ha detto una cosa molto strana: 'Ho capito - mi ha detto - che mi avevano fatto il malocchio. Perché ovunque stavo pochi mesi". Così l'avvocato Fausto Gianelli spiega cosa gli ha riferito il suo assistito, Salim El Koudri, l'uomo che sabato 16 maggio è piombato con l'auto sulla folla a Modena, dei motivi per cui non trovava lavoro. “Voleva ripagare i suoi genitori, con un lavoro, per gli sforzi fatti per farlo studiare”. "Era ossessionato dal lavoro - dice l'avvocato - giovane laureato con carriera brillante che sentiva di non trovare un posto lavorativo, un posto nella società, anche per ripagare gli sforzi che la famiglia, che l'ha mantenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia di Salim: “Il lavoro era un’ossessione, convinto di non trovarlo per il malocchio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tìm ngi tình c i, hóa ra nuôi nhm ngay trong nhà

Sullo stesso argomento

Gli studi interrotti, la vita in solitudine, la rabbia, il lavoro che non trovava e quei fogli in arabo: i lati oscuri di Salim El KoudriModena, 19 maggio 2026 – Disorientato, poco lucido, quasi ‘perso’ in un mondo parallelo.

Andrea Sempio «mostrificato, proprio ora», la rabbia dell’avvocato e l’ossessione per una barista: «Perché non era Chiara Poggi» – Il videoContro Andrea Sempio sarebbe in corso una sorta di manovra mediatica che punterebbe a renderlo un «mostro», secondo i legali del 38enne indagato per...

La rabbia di Salim: Il lavoro era un’ossessione, convinto di non trovarlo per il malocchioL’avvocato Fausto Gianelli, difensore del 31enne responsabile della tragedia di Modena: Qualsiasi impiego durava solo pochi mesi, era quindi convinto di essere vittima di una maledizione. Ma tutto si ... ilrestodelcarlino.it

Salim: un mix di rabbia, odio e mancata integrazione Poche certezze e tante domande che attendono risposta nella vicenda personale dell'autore della tentata strage di Modena. Di certo ci sono la rabbia per la sua situazione e il... buff.ly/cD5kvRF x.com

Buffo come l'insegnamento appreso dal popolino dei fatti di Modena non sia miglioriamo la sanità pubblica! ma RIMANDIAMOLI A CASA!! (e il tipo è italiano...). La gente si fa dettare false priorità dai politici populisti. Preferiscono vedere i barconi affondati c reddit

Modena, chi è Salim El Koudri: la rabbia per il lavoro e il passato di isolamentoEmergono nuovi dettagli su Salim El Koudri, il 31enne accusato della strage di Modena e segnato dall’isolamento sociale personale. blitzquotidiano.it