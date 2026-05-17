Salim El Koudri i vicini di casa | Ossessionato dal lavoro che non trovava

I vicini di casa di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto in un episodio di tentato omicidio avvenuto in via Emilia, hanno riferito che l’uomo era ossessionato dal lavoro e sembrava non riuscire a trovarne uno stabile. Recenti accertamenti hanno indicato che El Koudri soffre di un “disturbo schizoide della personalità”. La sua condizione psichiatrica è stata confermata da fonti mediche e ha influito sul suo comportamento. La polizia ha continuato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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