Salim El Koudri i vicini di casa | Ossessionato dal lavoro che non trovava
I vicini di casa di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto in un episodio di tentato omicidio avvenuto in via Emilia, hanno riferito che l’uomo era ossessionato dal lavoro e sembrava non riuscire a trovarne uno stabile. Recenti accertamenti hanno indicato che El Koudri soffre di un “disturbo schizoide della personalità”. La sua condizione psichiatrica è stata confermata da fonti mediche e ha influito sul suo comportamento. La polizia ha continuato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Salim El Koudri, il 31enne autore della tentata strage di via Emilia, è affetto da un "disturbo schizoide della personalità". Fino a due anni fa era seguito dal Centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Proprio in quella struttura gli investigatori di Digos e Antiterrorismo hanno acquisito ieri le sue cartelle cliniche per ricostruirne il profilo psichiatrico.Nato a Seriate, nel Bergamasco, da genitori marocchini, El Koudri viveva a Ravarino, un piccolo comune a circa quindici chilometri dal luogo dell’attentato. Alle 16.30 ha volontariamente sterzato la sua auto sul marciapiede, lanciandola a tutta velocità contro i pedoni con l’obiettivo di investirne il maggior numero possibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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