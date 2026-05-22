Il 31enne coinvolto nell’incidente del 16 maggio nel centro di Modena, in cui diverse persone sono state ferite, ha iniziato una terapia dopo aver parlato con il suo legale. Durante il colloquio, ha riferito di non riuscire a spiegare le ragioni di quanto accaduto. Sono emersi nuovi dettagli sulle sue condizioni, mentre si trova in carcere.

Il colloquio con il legale e l’inizio della terapia dopo i fatti del 16 maggio. Emergono nuovi elementi sulle condizioni di Salim El Koudri, il 31enne coinvolto nella vicenda avvenuta il 16 maggio nel centro di Modena, quando più persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un’auto. Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’uomo è stato visitato da un medico all’interno del carcere e avrebbe iniziato una terapia con ansiolitici e sedativi. L’avvocato Fausto Gianelli, che lo ha incontrato nuovamente nelle ultime ore, ha spiegato che rispetto ai primi momenti successivi all’arresto il suo assistito sarebbe apparso più disponibile al dialogo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Modena, Salim El Koudri in carcere parla dei feriti e torna su quel giorno: “Non riesco a spiegare il perché”

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Modena: per la Giudice Gip, El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

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