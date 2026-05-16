Auto falcia pedoni a Modena | quattro feriti gravi | Fermato il guidatore | è Salim El Koudri ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito diversi pedoni. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui una donna cui sono state amputate le gambe. Testimoni riferiscono che subito dopo l'impatto l'uomo alla guida ha estratto un coltello e ha aggredito chi tentava di fermarlo. La polizia ha fermato il conducente, identificato come un uomo di 40 anni, che avrebbe agito per rancore, dichiarandosi vittima di bullismo.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: gravissimi una donna di 55 anni, che ha avuto le gambe amputate dallo schianto, e un uomo di 52 anni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim El Koudri: ha 31 anni, laureato in Economia, è nato a Seriate (Bergamo) il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa, dunque, la pista del terrorismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Auto falcia pedoni a Modena, le immagini delle telecamere di sorveglianza

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