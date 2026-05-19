Un uomo ha dichiarato di essere uscito di casa con l’intenzione di morire e di aver accelerato il suo gesto. La sua testimonianza è arrivata dopo un episodio avvenuto in centro a Modena, dove si è verificato un attacco. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva pianificato l’azione e ha spiegato che il suo scopo era di morire, senza alcuna volontà di uccidere altri. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

«Sono uscito perché quel giorno pensavo di morire. Non di uccidere e neanche di uccidermi, di morire». Con questa spiegazione senza senso Salim El Koudri ha riferito al suo legale cosa è successo sabato pomeriggio, quando il 31enne - dopo aver pranzato a casa con i genitori, a Ravarino - si è messo alla guida della sua auto e ha raggiunti il centro di Modena. Poi ha preso la rincorsa e a tutta velocità ha invaso l’isola pedonale, puntando i passanti e falciandoli. «A Modena non ho più capito niente, sapevo solo che dovevo accelerare», ha riferito all’avvocato Fausto Giannelli. Una ricostruzione che per gli inquirenti non risulta credibile, e che non può essere giustificata nemmeno dal disturbo schizoide della personalità da cui Salim era affetto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salim El Koudri, l?attacco in centro a Modena era preparato: «Sono uscito di casa per morire, dovevo solo accelerare»

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Modena, Luca Signorelli: «Mi sono reso conto del rischio, ma gesto doveroso»

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