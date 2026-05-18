Modena El Koudri in carcere | ‘Sabato sono uscito sapendo che dovevo morire’

Da ildifforme.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in una recente sparatoria avvenuta nel fine settimana è stato arrestato e si trova in custodia cautelare. Prima dell'episodio, avrebbe chiesto di avere una Bibbia, delle sigarette e di parlare con un sacerdote. La polizia ha confermato che l’indagato ha dichiarato di aver saputo di un possibile decesso prima di uscire di prigione sabato mattina. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

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L'indagato per la strage di sabato scorso avrebbe chiesto una Bibbia, delle sigarette e di parlare con un prete. Il legale lo descrive come un uomo “non lucido” e avrebbe intenzione di chiedere la perizia psichiatrica. Seguono aggiornamenti sui feriti e sulle indagini C’è una dichiarazione, tra quei “non ricordo” e “non lo so”, che sembra poter iniziare a tracciare il perimetro entro cui si è reso responsabile di quell’immane tragedia compiuta a Modena.Salim El Koudrièin carcere in isolamento, e dinanzi al suo legale di fiducia, pronuncia una frase che non riesce a spiegare meglio: “Sabato sono uscito di casa sapendo di dover morire. Sapevo solo che dovevo morire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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