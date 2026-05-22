Modena Concita De Gregorio | tra il nuovo libro e il cinema di Almodóvar

A Modena, una presentazione ha riunito l’autrice di un nuovo libro e il regista noto per i suoi film. Durante l’evento si è parlato di come prendersi cura degli altri possa influenzare il benessere personale. Sono stati affrontati anche i legami tra l’opera dello stesso regista e il contenuto del libro, senza approfondimenti su motivazioni o interpretazioni. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici e sui temi trattati nelle due opere, senza entrare in analisi più complesse.

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? Punti chiave Come può la cura degli altri guarire davvero noi stessi?. Perché il cinema di Almodóvar si lega al nuovo libro di Concita?. Cosa rivela l'esperienza della scrittrice sul superamento di una malattia?. Dove si può assistere a questo dialogo tra letteratura e cinema?.? In Breve Appuntamento lunedì 25 maggio ore 20 presso lo Spazio Culturale Arena di Modena.. Biglietto d'ingresso al costo di 10 euro con prenotazione tramite piattaforma Eventbrite.. Sinergia organizzativa tra il Comune di Modena e la Libreria Ubik locale.. Proiezione del film Volver del regista spagnolo Pedro Almodóvar dopo il dibattito.. Lunedì 25 maggio alle ore 20, lo Spazio Culturale Arena di Modena ospiterà Concita De Gregorio per un incontro che intreccia letteratura e settima arte all’interno della rassegna Scrittrici al cinema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, Concita De Gregorio: tra il nuovo libro e il cinema di Almodóvar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "La Cura" di Concita De Gregorio fa tappa all'Arena di ModenaLa rassegna "Scrittrici al cinema", l'apprezzato ciclo di incontri organizzato dallo Spazio Culturale Arena di Modena con il patrocinio del Comune di... De Gregorio e il cancro: scontro tra vissuto e scienza nel nuovo libro? Domande chiave Come può il vissuto di un paziente scontrarsi con i dati clinici? Perché la psiche può essere considerata una causa della malattia... Modena contro l'odio. Chi lo scrive ha entrambe le gambe. Ci manca solo che chi ha perso le gambe esclami a questo giornale LO PERDONO! x.com Premio narrativo Mandrarossa, presidente Concita De GregorioIl Premio Narrativo Mandrarossa nella sua prima edizione si è imposto nel panorama nazionale dei premi per l'obiettivo di puntare sul valore del lavoro delle librerie indipendenti e per il progetto vo ... ansa.it Concita De Gregorio nuova presidente del Premio Mandrarossa a SelinunteConcita De Gregorio presiede il Premio Mandrarossa, che il 25 luglio 2026 celebra a Selinunte il legame tra libri e vino ... it.blastingnews.com