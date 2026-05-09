De Gregorio e il cancro | scontro tra vissuto e scienza nel nuovo libro

In un nuovo libro, si affronta il rapporto tra l’esperienza di un paziente affetto da cancro e le evidenze scientifiche. Si analizzano le domande su come il vissuto personale possa entrare in conflitto con i dati clinici e si discute il ruolo della psiche come possibile fattore nella malattia oncologica. Il testo si concentra sui punti di intersezione tra aspetti emotivi e aspetti medici, senza tralasciare le evidenze scientifiche disponibili.

? Domande chiave Come può il vissuto di un paziente scontrarsi con i dati clinici?. Perché la psiche può essere considerata una causa della malattia oncologica?. Chi trae profitto dalla fusione tra emozioni e verità biologica?. Quali rischi comporta ignorare la scienza per cercare risposte rassicuranti?.? In Breve Beatrice Mautino risponde tramite i suoi 360.000 follower alle tesi del libro.. La psicoterapeuta citata nel testo sostiene il legame tra psiche e cancro.. Il dibattito analizza l'efficacia del placebo rispetto ai principi attivi medici.. La controversia nasce tre giorni fa dalla pubblicazione del volume di De Gregorio.. Concita De Gregorio affronta il tema della malattia nel suo nuovo libro, scatenando un dibattito tra la dimensione psicologica del dolore e la rigidità della divulgazione scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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