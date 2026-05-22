La Cura di Concita De Gregorio fa tappa all' Arena di Modena

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna "Scrittrici al cinema", l'apprezzato ciclo di incontri organizzato dallo Spazio Culturale Arena di Modena con il patrocinio del Comune di Modena e in collaborazione con la Libreria Ubik, si prepara a un appuntamento di profonda intensità emotiva e culturale. Lunedì 25 maggio alle 20. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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