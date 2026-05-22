La Cura di Concita De Gregorio fa tappa all' Arena di Modena
La rassegna "Scrittrici al cinema", l'apprezzato ciclo di incontri organizzato dallo Spazio Culturale Arena di Modena con il patrocinio del Comune di Modena e in collaborazione con la Libreria Ubik, si prepara a un appuntamento di profonda intensità emotiva e culturale. Lunedì 25 maggio alle 20. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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