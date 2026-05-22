Mockumentary a Gambettola | 200 studenti diventano registi di cinema
A Gambettola, circa 200 studenti hanno partecipato a un progetto che li ha visti diventare registi di un mockumentary. Le aule scolastiche sono state allestite come set cinematografici, in cui i giovani hanno girato le scene. Durante le attività, sono stati coinvolti insegnanti e professionisti del settore che hanno accompagnato i ragazzi tra il mondo del clown e le atmosfere di Fellini. L’iniziativa ha portato i studenti a cimentarsi con diverse fasi della produzione cinematografica, dalla sceneggiatura alle riprese.
?? Punti chiave Come hanno trasformato le aule scolastiche in veri set cinematografici? Chi ha guidato i ragazzi tra il mondo del clown e Fellini? Quali territori hanno coinvolto i duemilaottocento studenti del progetto? Perché il cinema può contrastare la passività digitale nelle scuole??? In Breve Progetto coinvolto 18 plessi scolastici e 2800 studenti tra Rimini e Cesenatico. Laboratori guidati dai registi Adriano Sforzi e Matteo Lolletti dal marzo scorso. Performance di Leris Colombaioni ispi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
200 studenti da tutta la Romagna protagonisti al Festival del Mockumentary, la rassegna ispirata al grande Federico FelliniMartedì 19 maggio il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della...
Studenti da spettatori ad autori di film: si conclude il Festival del MockumentaryOggi il multisala Abbondanza di Gambettola ha accolto oltre duecento studenti e studentesse per il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di...