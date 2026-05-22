Mockumentary a Gambettola | 200 studenti diventano registi di cinema

A Gambettola, circa 200 studenti hanno partecipato a un progetto che li ha visti diventare registi di un mockumentary. Le aule scolastiche sono state allestite come set cinematografici, in cui i giovani hanno girato le scene. Durante le attività, sono stati coinvolti insegnanti e professionisti del settore che hanno accompagnato i ragazzi tra il mondo del clown e le atmosfere di Fellini. L’iniziativa ha portato i studenti a cimentarsi con diverse fasi della produzione cinematografica, dalla sceneggiatura alle riprese.

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