Studenti da spettatori ad autori di film | si conclude il Festival del Mockumentary

Oggi nel multisala di Gambettola si è concluso il Festival del Mockumentary, con la partecipazione di oltre duecento studenti e studentesse. L’evento ha rappresentato il momento finale del progetto “Fellini e il Circo della Finzione”, promosso all’interno del Piano cinema e immagini per la scuola, dedicato allo studio del linguaggio cinematografico. Durante la giornata, i partecipanti hanno presentato i loro lavori, passando dal ruolo di spettatori a quello di autori di film in stile mockumentary.

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