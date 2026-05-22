Ascoltare una mixtape può portare a rivivere momenti speciali legati alla musica. Può capitare di ricordare quale brano ha accompagnato il primo bacio o quale artista cantava in una sera particolare. Le playlist e le compilation spesso restano impresse nella memoria per le canzoni che hanno segnato momenti importanti. La musica, infatti, ha il potere di conservare ricordi e di evocare emozioni legate a situazioni vissute in prima persona.

Qual è la canzone che ha fatto da sottofondo al vostro primo bacio? Quale artista cantava alla radio la prima volta che avete guidato un’auto da soli? Cosa ascoltavate prima di una partita di calcetto per caricarvi, pensando di essere invincibili anche se sapevate benissimo di essere a stento in grado di stoppare un pallone? Che lo vogliamo o meno, la musica ci accompagna ogni giorno della nostra vita ed è lì per noi, sia nelle piccole cose del quotidiano, sia nei grandi eventi della nostra vita. Mixtape ce lo dimostra facendoci vivere l’ultimo giorno insieme di tre adolescenti cresciuti a Blue Moon Lagoon, negli anni novanta. La giornata è scandita da una playlist che Stacy, la nostra protagonista, ha inciso su un CD che farà da colonna sonora a quello che per la sua vita sarà un enorme punto di svolta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mixtape mi ha ricordato perché amo la musica

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SONG OF THE THIRTY THIRD TRUTH I AM NOT OTHER – I AM

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