Perché l’intervista di Fagnani a Roberto Savi mi ha ricordato le domande di Giletti a Baiardo

L’intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi ha suscitato un paragone con quella di Massimo Giletti a Salvatore Baiardo, avvenuta nel novembre 2022. Entrambe le conversazioni sono state trasmesse in periodi diversi, ma hanno condiviso alcune somiglianze nelle domande rivolte ai protagonisti. La prima si è svolta all’inizio della legislatura attuale, che ora si sta concludendo, portando alla memoria un episodio analogo avvenuto circa un anno fa.

Impossibile per me guardare l’intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi senza pensare a quella fatta da Massimo Giletti a Salvatore Baiardo nel novembre 2022: allora iniziava la legislatura che ora si sta chiudendo. Fuori discussione la professionalità dei due giornalisti: indubbia la rilevanza pubblica delle testimonianze raccolte e nessuna compiacenza dimostrata verso gli intervistati, a differenza di altre pessime pagine di finto giornalismo cui abbiamo assistito negli anni. Le due interviste hanno almeno tre elementi di “contatto”. Evocano lo stesso contesto storico-criminale: l’ultimo capitolo del secolo scorso della lunga strategia della “tensione”, quello cominciato nel 1989 e conclusosi nel 1994.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché l’intervista di Fagnani a Roberto Savi mi ha ricordato le domande di Giletti a Baiardo Notizie correlate Belve Crime: l’intervista di Francesca Fagnani a Roberto SaviL'intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi nel corso della prima puntata di Belve Crime 2026 non è stato soltanto un evento mediatico, ma anche... Leggi anche: Roberto Savi a Belve Crime, l’intervista dopo 32 anni di silenzio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chi è Roberto Savi, il capo della Uno bianca: Perché non ci hanno presi? Eravamo protetti; Belve Crime 2 - Roberto Savi - Video; L'intervista di Roberto Savi a Belve acquisita dalla Procura di Bologna: L'omicidio nell'armeria? Capolungo doveva morire. Uccidevamo per i servizi segreti, prima protetti poi scaricati; Roberto Savi a Belve Crime: Noi protetti dai Servizi. Il silenzio rotto dopo 32 anni. Uno Bianca: la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista a BelveLa Procura di Bologna, guidata dal procuratore Paolo Guido, sentirà Roberto Savi dopo l'intervista trasmessa ieri nella trasmissione Belve Crime, dove l'ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno d ... ansa.it Uno Bianca, la Procura di Bologna sentirà Roberto Savi: acquisita l’intervista a BelveDopo l'intervista a 'Belve Crime', i magistrati di Bologna che stanno portando avanti una nuova indagine sulla banda della Uno Bianca sentiranno Roberto Savi, detenuto nel carcere di Bollate ... dire.it la Repubblica. . Loro ammazzavano e facevano rapine, assaltavano banche e sparavano su chiunque capitasse a tiro. E i servizi segreti dei carabinieri li “proteggevano”, in cambio di qualche “lavoro per loro”. Lo scenario tracciato da Roberto Savi, ex poliziott - facebook.com facebook "La verità sta da un'altra parte", dice il sindaco di Rimini, che considera l'intervista di Roberto #Savi a #Belve "un tentativo patetico di riaprire quello che è già scritto nelle carte e nei processi". x.com