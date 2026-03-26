Perché il caso di Trescore Balneario mi ha ricordato il me quindicenne | a scuola non servono professori ma educatori

Un episodio recente a Trescore Balneario ha riportato alla memoria un ricordo personale legato alla scuola e alla figura degli educatori. L'autore riflette sul fatto che, se fosse nato nel 2010, potrebbe essere finito sui giornali nazionali in qualità di protagonista di un fatto di cronaca nera, piuttosto che come giornalista. La narrazione si concentra sui temi dell'educazione e delle dinamiche scolastiche.

Se fossi nato nel 2010 anziché nel 1975 probabilmente sarei finito sui quotidiani nazionali, non come giornalista, ma come protagonista di un fatto di cronaca nera. A 15-16 anni, infatti, rimandato (senza alcuna spiegazione, senza alcun sostegno didattico) in latino, greco e matematica in prima liceo classico (il terzo anno), venni bocciato a settembre. Quel giorno, arrivato davanti all’ingresso della scuola, alla vista del mio nome scritto in rosso sui famosi tabelloni (quand’è che verranno eliminati?), presi in mano il casco e lo scaraventai sui vetri scaricando sulla scuola tutta la mia rabbia, la mia indignazione, la mia incomprensione da adolescente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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