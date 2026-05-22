Missione Ecogreen la scuola Leonardo da Vinci di Anghiari vincitrice per la Toscana
Questa mattina si sono svolte le premiazioni per la prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri”, che ha coinvolto diverse scuole della regione Toscana. La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” dell'Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi si è aggiudicata il riconoscimento come vincitrice regionale. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera di festa, con la consegna di attestati e premi alle classi partecipanti. La vittoria rappresenta il risultato di un progetto legato alla sensibilizzazione ambientale.
Mattinata di premiazioni per la scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” dell'Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi vincitrice per la regione Toscana della prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri. Gioca. Cambia!”, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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