Missione Ecogreen la scuola Leonardo da Vinci di Anghiari vincitrice per la Toscana

Questa mattina si sono svolte le premiazioni per la prima edizione di “Missione Eco-Green – Scopri”, che ha coinvolto diverse scuole della regione Toscana. La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” dell'Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi si è aggiudicata il riconoscimento come vincitrice regionale. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera di festa, con la consegna di attestati e premi alle classi partecipanti. La vittoria rappresenta il risultato di un progetto legato alla sensibilizzazione ambientale.

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