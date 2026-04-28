A scuola si coltiva la biodiversità | il 29 aprile una mattinata didattica al Leonardo da Vinci
Il 29 aprile si è svolta una mattinata di attività didattiche presso il liceo “Leonardo da Vinci” di Brindisi, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti la biodiversità dell’orticoltura pugliese. Durante l’evento, sono stati presentati aspetti legati alle tradizioni agricole locali, alle ricerche scientifiche sul tema e ai prodotti tipici della regione. L’iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti in un percorso di approfondimento sulla varietà di colture e pratiche agricole presenti nel territorio.
BRINDISI – Una mattinata dedicata alla scoperta della biodiversità orticola pugliese, tra tradizione, ricerca scientifica e sapori autentici del territorio. È il cuore del “Progetto Biodiversità”, promosso dall'Azienda agricola Pugliese in programma martedì 29 aprile 2026 alle ore 10 presso la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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