Lucrezia Nardi la 20enne di Caprarola finalista di Miss Italia Lazio
Lucrezia Nardi, di 20 anni e proveniente da Caprarola, è stata eletta miss Le Torri 2026. La vittoria le permette di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia Lazio. La manifestazione si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di diverse concorrenti della zona. La giovane ha ottenuto il titolo durante l’evento, che ha avuto luogo in una location locale e ha visto la presenza di pubblico e giuria. L’obiettivo è ora partecipare alle fasi successive del concorso nazionale.
Lucrezia Nardi, la 20enne di Caprarola eletta miss Le Torri 2026. Il titolo le garantisce l'accesso diretto alle finali regionali di Miss Italia Lazio. La giovane, che ama definirsi empatica e solare, è iscritta al Dams ed è appassionata di danza e spettacolo. Dal Comune di Caprarola un messaggio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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