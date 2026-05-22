Lucrezia Nardi la 20enne di Caprarola finalista di Miss Italia Lazio

Lucrezia Nardi, di 20 anni e proveniente da Caprarola, è stata eletta miss Le Torri 2026. La vittoria le permette di accedere direttamente alle finali regionali di Miss Italia Lazio. La manifestazione si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di diverse concorrenti della zona. La giovane ha ottenuto il titolo durante l’evento, che ha avuto luogo in una location locale e ha visto la presenza di pubblico e giuria. L’obiettivo è ora partecipare alle fasi successive del concorso nazionale.

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