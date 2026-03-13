Miriana Trevisan | Per Enrica Bonaccorti mai state Lolite la truffa al telefono forse le costò il passaggio a Bonolis

Miriana Trevisan ricorda il rapporto con Enrica Bonaccorti, con cui ha avuto un legame amichevole e a tratti materno. La prima volta si sono incontrate a Non è la Rai, quando Trevisan aveva 17 anni, e Bonaccorti era presente in studio. Trevisan rivela che Bonaccorti non ha mai partecipato alla trasmissione Lolite, e che una truffa telefonica potrebbe aver influenzato il suo passaggio a Bonolis.

Miriana Trevisan ricorda a Fanpage il legame, amichevole e a tratti materno, con Enrica Bonaccorti. Il loro primo incontro è avvenuto a Non è la Rai, quando la showgirl aveva appena 17 anni e la conduttrice smascherò anche una truffa in diretta tv, scrivendo un momento storico della televisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Enrica Bonaccorti: "Speravo di stare meglio, invece ho ripreso la chemio. Al mio funerale non voglio fiori"Enrica Bonaccorti ospite di Verissimo ha parlato del tumore al pancreas che le è stato diagnosticato la scorsa estate.

Enrica Bonaccorti è morta: i successi e le cadute, la copertina di Playboy e quell'annuncio che le costò caroÈ stata la conduttrice, attrice e autrice che ha animato con spirito ed eleganza mezzo secolo del nostro Paese, e non è stata solo una protagonista...

