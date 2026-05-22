Miriana Trevisan e i dubbi sull’ex marito Pago | Lavorava di notte non escludo mi abbia tradita

Miriana Trevisan ha rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale durante un'intervista, menzionando in modo diretto alcuni sospetti riguardo all'ex marito. La donna ha riferito che l’uomo lavorava di notte e ha lasciato intendere che potrebbe esserci stato un tradimento. La conversazione si è concentrata anche sul rapporto con il padre di suo figlio, evidenziando alcune perplessità sulla condotta dell’ex marito senza entrare nel dettaglio di eventuali prove o eventi specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui