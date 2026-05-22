Miriana Trevisan e i dubbi sull’ex marito Pago | Lavorava di notte non escludo mi abbia tradita
Miriana Trevisan ha rilasciato dichiarazioni sulla sua vita sentimentale durante un'intervista, menzionando in modo diretto alcuni sospetti riguardo all'ex marito. La donna ha riferito che l’uomo lavorava di notte e ha lasciato intendere che potrebbe esserci stato un tradimento. La conversazione si è concentrata anche sul rapporto con il padre di suo figlio, evidenziando alcune perplessità sulla condotta dell’ex marito senza entrare nel dettaglio di eventuali prove o eventi specifici.
Miriana Trevisan parla della sua vita sentimentale a La Volta Buona, sollevando qualche perplessità anche sulla condotta di Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, suo ex marito e padre di suo figlio Nicola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Miriana Trevisan e l'amore: "La bellezza non mi ha aiutata, tradita tante volte. Pago? Lavorava di notte, io rimanevo a casa"
Miriana Trevisan: “Per Enrica Bonaccorti mai state Lolite, la truffa al telefono forse le costò il passaggio a Bonolis”Miriana Trevisan ricorda a Fanpage il legame, amichevole e a tratti materno, con Enrica Bonaccorti.
Per due mesi ho mangiato solo un’arancia al giorno. Miriana Trevisan racconta il periodo più fragile della sua vita e il dolore dopo il divorzio, fino a pesare 44 kg ? https://fanpa.ge/DAHOh facebook
Miriana Trevisan: Sono stata tradita molte volte. Il mio ex marito Pago infedele? Lui lavorava di notte, io ero a casa da sola...Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero. Miriana Trevisan, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, fa un bilancio della sua vita sentimentale. E mette ... leggo.it
Miriana Trevisan e i dubbi sull’ex marito Pago: Lavorava di notte, non escludo mi abbia traditaMiriana Trevisan parla della sua vita sentimentale a La Volta Buona, sollevando qualche perplessità anche sulla condotta di Pago, all'anagrafe Pacifico ... fanpage.it