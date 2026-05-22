Miriana Trevisan, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per essere stata protagonista di programmi televisivi anni fa, ha recentemente commentato la sua vita sentimentale durante un'intervista. Ha affermato di aver rifiutato diverse proposte di incontri e di desiderare un rapporto stabile con un partner. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione aperta sulla sua attuale situazione affettiva, dopo aver condiviso alcuni dettagli sulla sua ricerca di un compagno.

Nel corso della sua lunga carriera, Miriana Trevisan è stata spesso al centro del gossip: recentemente l’ex ragazza di Non È La Rai, è ritornata a parlare della sua situazione sentimentale. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Arrivata al successo giovanissima con Non È La Ra i prima e poi con Striscia La Notizia, nei primi anni Duemila, la Trevisan ha conosciuto Pago con il quale ha vissuto una lunga storia d’amore, suggellata con le nozze nel giugno 2003. Sei anni dopo arriva Nicola. La coppia si separava nel 2013 e successivamente, Miriana ha avuto una storia con lo scrittore teatrale Giulio Cavalli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Miriana Trevisan ha un nuovo fidanzato? “Ho detto molti no, vorrei trovare un compagno, ho la sindrome della principessa”

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