Mara Venier ha dichiarato di non aver mai pronunciato il nome di Mammucari o il suo e di aver semplicemente commentato con un

Tensioni dietro le quinte dopo l’ultima puntata di “Domenica In” e gli interventi di Teo Mammucari che non sono affatto piaciuti alla conduttrice? Non proprio. Ad affermarlo è Mara Venier stessa a Fanpage. “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”, ha dichiarato. Poi ha spiegato cosa non le è piaciuto: “ Ha interrotto un momento solenne. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai detto o Mammucari o me. Gli ho detto ‘sei un pirla’. Ho sempre accettato tutte le sue proposte. Ma ora quando ho un ospite non entra più. Iodice tornerà a Domenica In”: parla Mara Venier

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Una raccolta di contenuti su Mara Venier

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Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com

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