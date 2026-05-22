Miriana Trevisan e l' amore | La bellezza non mi ha aiutata tradita tante volte Pago? Lavorava di notte io rimanevo a casa
Miriana Trevisan ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista in televisione, parlando delle sue esperienze amorose e delle difficoltà incontrate nel corso degli anni. Ha affermato che la sua bellezza non le ha portato fortuna e che ha subito diverse delusioni, arrivando a chiedersi se sia mai stata veramente amata. La Trevisan ha anche spiegato di aver spesso lavorato di notte, mentre il partner rimaneva a casa. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di una puntata del programma condotto da Caterina Balivo.
“Forse non sono mai stata amata davvero”. Parole forti e amarissime quelle pronunciate da Miriana Trevisan ospite nella puntata di venerdì 22 maggio del salotto televisivo di Caterina Balivo “La Volta Buona”. Il bilancio in negativo della sua vita sentimentale parte anche da una considerazione. 🔗 Leggi su Today.it
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