Miriana Trevisan e l' amore | La bellezza non mi ha aiutata tradita tante volte Pago? Lavorava di notte io rimanevo a casa

Miriana Trevisan ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista in televisione, parlando delle sue esperienze amorose e delle difficoltà incontrate nel corso degli anni. Ha affermato che la sua bellezza non le ha portato fortuna e che ha subito diverse delusioni, arrivando a chiedersi se sia mai stata veramente amata. La Trevisan ha anche spiegato di aver spesso lavorato di notte, mentre il partner rimaneva a casa. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di una puntata del programma condotto da Caterina Balivo.

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