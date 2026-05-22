Nicola Settembre è il figlio di Miriana Trevisan, nato nel 2009 durante la sua relazione con l’ex marito, noto cantante. La coppia si è separata nel 2013. Nicola è cresciuto in un ambiente pubblico, dato il coinvolgimento della madre nel mondo dello spettacolo. La sua vita è stata spesso al centro di attenzioni mediatiche, soprattutto per il suo rapporto con la madre e le attività pubbliche della famiglia.

Il figlio di Miriana Trevisan è Nicola Settembre, nato nel 2009 dalla relazione con l’ex marito Pago, dal quale si è separata nel 2013. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La showgirl ha avuto una lunga storia d’amore con il cantante di origini sarde iniziata nel 2003 e che sei anni dopo la rendeva madre di Nicola. In un precedente intervento nel salotto pomeridiano condotto da Caterina Balivo, la Trevisan era intervenuta insieme al figlio in un momento leggero e divertente. Alla domanda della presentatrice al 17enne sulla sua via sentimentale rispondeva: “ Se ho fatto conoscere una fidanzatina a mamma? Non lo farei mai perchè le direbbe cose imbarazzanti tipo che ho dormito con lei fino ai 12 anni o che russo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicola, il figlio di Miriana Trevisan: “Un gigante in tante cose”

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Chi sono l'ex marito di Miriana Trevisan e gli altri ex fidanzati, flirt e amori importanti Un uom

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