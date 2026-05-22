Minicar a fuoco nel centro abitato | danni a vetrine di attività commerciali e disagi

Da brindisireport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel centro di Ostuni si è verificato un incendio che ha coinvolto una minicar parcheggiata in via Nino Sansone. L'incendio ha causato danni alle vetrine di alcune attività commerciali nelle vicinanze, creando disagi ai passanti e ai residenti. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 14, e sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

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OSTUNI - Momenti di tensione attorno alle 14 di oggi, venerdì 22 maggio, in via Nino Sansone a Ostuni dove una Minicar regolarmente parcheggiata ha preso fuoco. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco giunta dal locale distaccamento, carabinieri e Polizia locale e Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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